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        GÜNCELLEME 2 - Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başladı

        Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 07:50 Güncelleme: 15.02.2024 - 07:50
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        GÜNCELLEME 2 - Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başladı
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        Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "Batuhan A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

        Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

        Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

        Kargo gemisinin Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında kıyıya 3,5 mil uzaklıkta battığı bilgisini veren Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Bu arada geminin, dün saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalktığı öğrenildi.

        - Bölgede boş can salı tespit edildi

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da Karacabey ilçesi açıklarında 6 kişilik mürettebat bulunan "Batuhan A" gemisinin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığı duyuruldu.

        Açıklamada, bunun üzerine olay yerine TCSG-313 ve TCSG 85 gemileri ile TCSG-25 ve KB-4502 botlarının sevk edildiği belirtildi.

        Eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 2 römorkörün bölgede görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Halihazırda başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari geminin battığı değerlendirilen bölgede boş can salı tespit edilmiştir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        - Aynı gemi daha önce karaya oturmuş

        "Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

        Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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