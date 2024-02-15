İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor MARMARADenizi açıklarında seyir halinde olan kargo gemisi, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak battı. İçerisinde 6 mürettebatın bulunduğu 'BATUHAN A' isimli 69 metre boyundaki gemi ve mürettebatı aranıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan 'BATUHAN A' isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi. Saat 06.25'te yardım sinyali gönderen gemi ile saat 07.12'de sinyalin kesildiği öğrenildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" dedi. Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi. Bu arada arama çalışmaları sırasında boş bir can salı bulunduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:45 facebook

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