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        14 Şubat Sevgililer Günü yemeği dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen evli çifti ile arkadaşlarının bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ÇİFTİ KAZA AYIRDI İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan'ın (32) yaşamını yitirdiği, sürücü Sedat Taşdemir ile Mustafa Murhan'ın (36) yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Eda Ateşmen ile Zeynep Murhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİNDEN DÖNÜYORLARDI Kazaya karışan evli çift ile arkadaşlarının 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa'da bir mekanda akşam yemeği için bir araya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 05:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 05:29
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        14 Şubat Sevgililer Günü yemeği dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen evli çifti ile arkadaşlarının bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ÇİFTİ KAZA AYIRDI İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan’ın (32) yaşamını yitirdiği, sürücü Sedat Taşdemir ile Mustafa Murhan’ın (36) yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Eda Ateşmen ile Zeynep Murhan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİNDEN DÖNÜYORLARDI Kazaya karışan evli çift ile arkadaşlarının 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa’da bir mekanda akşam yemeği için bir araya geldikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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