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        Bursa'da, mola verdiği sırada açılan ateşle yaralandı 

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mola vermek için yol kenarına park ettiği otomobilinden inen Oktay A. (40), kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateşle bacağından ve kalçasından yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki boş bir alanda  meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Yücel A. (42) ile birlikte mola vermek için yol kenarına park ettiği 16 NMC 81 plakalı otomobilinden inen Oktay A., kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından ve kalçasından vuruldu. Oktay A. kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Oktay A., Arkadaşı Yücel A. tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Oktay A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 01:43 Güncelleme: 15.02.2024 - 01:43
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        Bursa'da, mola verdiği sırada açılan ateşle yaralandı 
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mola vermek için yol kenarına park ettiği otomobilinden inen Oktay A. (40), kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla açılan ateşle bacağından ve kalçasından yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki boş bir alanda  meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı Yücel A. (42) ile birlikte mola vermek için yol kenarına park ettiği 16 NMC 81 plakalı otomobilinden inen Oktay A., kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacağından ve kalçasından vuruldu. Oktay A. kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Oktay A., Arkadaşı Yücel A. tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Oktay A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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