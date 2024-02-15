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        Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 06:01 Güncelleme: 15.02.2024 - 06:25
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        Bursa'da yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki araziye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat T. (31) idaresindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yoldan çıkarak devrildi.

        İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan Eda A. (24) ile Zeynep M. (36) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Mustafa M. (36) ise ağır yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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