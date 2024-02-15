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        Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift öldü

        BURSA'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail Danacı (66) ile eşi Nermin Danacı (65), hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Market işleten İsmail Danacı, sabah dükkanını açmadı. Markete gelen ekmekçi, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonla da ulaşamadığı İsmail Danacı'nın oğlu Mehmet Danacı'yı aradı. Saat 08.00 sıralarında eve gelen Mehmet Danacı, zili çalmasına rağmen açan olmayınca, kapıyı kırıp içeri girdi. Kömür sobasının tüttüğünü, anne ve babasının hareketsiz yattığını gören Danacı'nın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Nermin-İsmail Danacı çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:30
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        Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift öldü
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        BURSA'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail Danacı (66) ile eşi Nermin Danacı (65), hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Market işleten İsmail Danacı, sabah dükkanını açmadı. Markete gelen ekmekçi, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonla da ulaşamadığı İsmail Danacı'nın oğlu Mehmet Danacı'yı aradı. Saat 08.00 sıralarında eve gelen Mehmet Danacı, zili çalmasına rağmen açan olmayınca, kapıyı kırıp içeri girdi. Kömür sobasının tüttüğünü, anne ve babasının hareketsiz yattığını gören Danacı’nın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Nermin-İsmail Danacı çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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