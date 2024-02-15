14 Şubat Sevgililer Günü yemeği dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı (2) KAZANINAYIRDIĞI KIZ KARDEŞLER YAN YANA DEFNEDİLDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan'ın (32) kardeş olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden abla ile kardeşinin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kız kardeşler İnegöl ilçesi kırsal Şehitler Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. SÜRÜCÜ NİŞANLISIYMIŞ Kazada hayatını kaybeden Zeynep Murhan ile yaralanan Mustafa Murhan'ın (36), 10 yıllık evli, 4 ve 8 yaşlarında 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sedat Taşdemir'in de (31) hayatını kaybeden Eda Ateşmen ile nişanlı olduğu belirtildi. Taşdemir ile Murhan'ın kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:00 facebook

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