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        İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (5)

        NENEHATUN RÖMORKÖRÜ İLE MAYIN GEMİSİ DE ÇALIŞMALARA KATILACAK Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili Bursa Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi. 6 kurtarma botu, 1 Sahil Güvenlik korveti, 1 helikopter, 1 keşif karakol uçağı ile aramaların sürdüğü belirtilen açıklamada, ilerleyen saatlerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 kurtarma gemisi, 1 mayın gemisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Nene Hatun römorkörünün de çalışmalara katılacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 06.32'de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında (40 28.47K-028 16.40D) 06.20'de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, halihazırda 12.00 itibarıyla AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetine katılan halihazırda 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Korveti, 3 adet Sahil Güvenlik botu, 1 adet Sahil Güvenlik helikopteri, 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Karakol Uçağı, 2 adet Kıyı Emniyet botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi ve 1 adet mayın gemisi, ROV (Sualtı Robotu) cihazı bulunan Deniz Polisi ekibi ve 1 adet Kıyı Emniyet unsuru olan Nene Hatun römorkörü arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:30
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        İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (5)
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        NENEHATUN RÖMORKÖRÜ İLE MAYIN GEMİSİ DE ÇALIŞMALARA KATILACAK Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan, ‘BATUHAN A’ isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili Bursa Valiliği'nden yeni bir açıklama geldi. 6 kurtarma botu, 1 Sahil Güvenlik korveti, 1 helikopter, 1 keşif karakol uçağı ile aramaların sürdüğü belirtilen açıklamada, ilerleyen saatlerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 kurtarma gemisi, 1 mayın gemisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Nene Hatun römorkörünün de çalışmalara katılacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: "15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 06.32'de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında (40 28.47K-028 16.40D) 06.20'de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, halihazırda 12.00 itibarıyla AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetine katılan halihazırda 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Korveti, 3 adet Sahil Güvenlik botu, 1 adet Sahil Güvenlik helikopteri, 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Karakol Uçağı, 2 adet Kıyı Emniyet botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi ve 1 adet mayın gemisi, ROV (Sualtı Robotu) cihazı bulunan Deniz Polisi ekibi ve 1 adet Kıyı Emniyet unsuru olan Nene Hatun römorkörü arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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