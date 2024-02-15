İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (6) GEMİMÜRETTABATININ İSİMLERİ BELLİ OLDU Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, kayıp mürettebatın isimleri de belli oldu. Mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenilen gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 13:42 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:42 facebook

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