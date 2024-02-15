Karacabey'de şüpheli araç çalıntı çıktı

Araçta bulunan S.G'nin (23) üzerinden tabanca ve şarjöre basılı fişek ele geçirildi. M.K'nin (29) üzerinden ise 0,9 gram sentetik uyuşturucu maddesi çıktı. Otomobil sürücüsü K.D'nin (35) üzerinden ise 0,5 gram olan kenevir tohumu ele geçirildi.

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