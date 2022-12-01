Bursa'da santral bölgesine tek motorlu uçak düştü: 2 ölü (3)

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KAZADAN 22 SAAT ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ

Bursa´da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali´nin arazisindeki ormanlık alana düşen tek motorlu uçağın, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal´a ait özel uçak olduğu öğrenildi. Köksal´ın kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içerisinden canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. (DHA)FOTOĞRAF

Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN-Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN-Cansel ORUÇ

2022-12-01 17:26:50



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