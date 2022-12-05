Masaj salonunda çıkan tartışmada bıçaklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da masaj salonunda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Nail K. (49), yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonuna gelen Nail K., kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan bıçakla Nail K.'yı bacağından 3 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nail K., yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-05 07:19:09



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