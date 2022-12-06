Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede (2)

Muhteşem fotoğraflar işte böyle çekiliyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-12-06 21:44:28



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