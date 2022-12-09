Okuldaki bağış kampanyasıyla kök hücre bekleyen 2 çocuğa donör bulundu



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen, 510 velinin katıldığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasında; doğduklarından beri kök hücre bekleyen 3 yaşındaki 2 çocuğa donör bulundu. Okul yönetiminin, cazip hale gelmesi için 3 bisiklet ve en çok bağışçı toplayan sınıfa pizza ödülü vadettiği kampanyayı ilçe protokolü de destekledi.

İnegöl'de Gazipaşa Ortaokulu ve Kızılay iş birliğiyle kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya başvuran 510 veliden 2'sinin kanı, 3 yıldır kök hücre nakli bekleyen 3 yaşındaki 2 çocukla uyum sağladı. Gazipaşa Ortaokulu'nun müdürü Özlem Akyol Uysal, kampanya hakkında bilgi vererek, "Gazipaşa Ortaokulu olarak kan bağışı kampanyası düzenledik. Öğrencilerimizin çalışmaları, velilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin kampanya süreçleri doğrultusunda yoğun katılım oldu. 510 velimiz kampanyamıza başvuru yaptı. Şu ana kadar bunlardan 240 kişi kan bağışında bulundu. 238 velimizin de kök hücre bağışı gerçekleşti. Kök hücre bağışlarında 2 velimizin kök hücre eşleşmesi 2 çocuğumuza uymuş oldu" dedi.

Kampanyaya beklenenin üzerinde katılım olduğunu söyleyen Uysal, "Öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturmak, velilerimizin kampanya sürecine yoğun ilgisinden dolayı tüm kan bağışını gerçekleştiremedik. Hafta sonu kan bağışında bulunamayan velilerimizle beraber yine bağış sürecimiz devam edecek. Kan bağışını cazip hale getirmek için hayırsever velilerimizin bağışlarıyla aldığımız 3 bisiklet ve en çok bağış toplayan sınıfımıza da pizza ödülü ile daha cazip hale getirdik. Öğrencilerimiz yoğun gayret sarf ettiler. Güzel bir farkındalık oluşturduk. Gazipaşa Ortaokulu olarak velilerimize, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerine ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Dünyayı iyilik kurtaracak" diye konuştu.

Kan bağışı çağrısında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fırat Korkmaz ise "Gazipaşa Ortaokulu ve Kızılay arasında yapılan protokol kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlenmiştir. Kampanyaya öğrencilerimizin velileri, öğretmenlerimiz ve Mili Eğitim çalışanları canıgönülden destek vermişlerdir. Kampanyanın düzenlenmesi esnasında ilçe milli eğitim müdürümüz Ali Doğru ile kaymakamımız Eren Arslan'ın büyük katkıları vardır. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-12-09 14:27:07



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