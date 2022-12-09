Bursa'da eski polis olan taksicinin öldüğü silahlı saldırı kamerada



İsmail Hakkı SEYMENNevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, taksi şoförü Murat Kayalı'nın (50) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan Şükrü Karakaya (24), Cuma Toktaş (24) ile Gaye Konur (27), adliyeye sevk edildi. Polis, kaçan A.A.'yı ararken, olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Kayalı´nın, eski polis memuru olduğu ve görevinden 10 yıl önce istifa ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü Karakaya, arkadaşları Cuma Toktaş, Gaye Konur ve A.A.'nın içinde olduğu 34 BZK 339 plakalı otomobille Lefkoşe Caddesi'nde Bülent K.'nin işlettiği gece kulübünün önüne geldi. Otomobili eğlence kulübünün karşısında yol kenarına park eden Karakaya, yanındaki tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Bu sırada kulübe müşteri getiren taksi şoförü Murat Kayalı ile kapıda bekleyen iş yeri çalışanları Mehmet Cengiz (44) ile Zülfü Eren (38) ağır yaralandı. Şüpheliler kaçtı, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Başına mermi isabet eden Kayalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Murat Kayalı´nın eski polis memuru olduğu ve görevinden 10 yıl önce istifa ettiği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİYE TEHDİT

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iş yerinin eski çalışanlarından Gaye Konur'un, iş yeri sahibi Bülent K. ile daha önce ilişki yaşadığını ve Konur'un şu an ise A.A. ile birlikte olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Bülent K. ile A.A. arasında bu nedenle husumet oluştuğunu ve Konur'un daha önce de Bülent K.'yi iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiğini belirledi. Gaye Konur ile A.A.'nın azmettirdiği şüphelilerin, Bülent K.'nin gece kulübüne silahlı baskın düzenlediği ortaya çıktı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler; Gaye Konur, Şükrü Karakaya ile Cuma Toktaş'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi, A.A.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan otomobil ile gece kulübünün önüne gelen şüphelilerin iş yerini kurşunlama anının, mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelilerin otomobille önce iş yerinin önünde beklemesi ardından yolun karşı tarafına geçip, araç içinden iş yerine ateş açtığı görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-12-09 16:00:29



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