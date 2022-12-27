Metruk binada erkek cesedi bulundu

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde metruk bir binada, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Altınova Mahallesi'ndeki metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-27 14:00:36



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