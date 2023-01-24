Bursa'da otomobil site duvarına çarptı: 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil site duvarına çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkartılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Emre Kahya (19) yönetimindeki 16 R 0688 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarpıp savrulan otomobil, sitenin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sürücü ve yanındaki arkadaşı Nurettin Sobot (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 genç, itfaiye ekiplerince çıkartılarak, sağlık ekibine teslim edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Emre Kahya´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-24 00:46:17



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