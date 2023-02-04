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TIR´ın çekicisini yanan dorseden ayırarak kurtardı

DHA

TIR´ın çekicisini yanan dorseden ayırarak kurtardı


Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da, demir yüklü TIR´ın dorsesi seyir halindeyken yanmaya başladı. Yükselen alevleri görerek aracı yol kenarına park eden sürücü Alper Üzüm, çekiciyi dorseden ayırarak alevlerin aracın sürücü kısmına sıçramasını önledi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halinde olan Alper Üzüm idaresindeki 16 MCG 05 plakalı demir profil yüklü TIR´ın dorse kısmındaki lastikler yanmaya başladı. Kısa sürede dorse kısmını saran alevleri fark eden sürücü Alper Üzüm, TIR´ı yol kenarında durdurdu. TIR´ın çekicisini dorseden ayırarak alevlerin sürücü bölümüne sıçramasını önleyen Üzum, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR´ın dorse kısmındaki alevlere müdahale ederken, jandarma ve polis ekipleri yol üzerine güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede büyük çapta maddi hasarın meydana geldi olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2023-02-04 02:57:57

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