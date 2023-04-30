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AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen Türkiye'den, SİHA gönderen Türkiye'ye geldik

DHA

AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen Türkiye'den, SİHA gönderen Türkiye'ye geldik


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Azerbaycan işgal edilirken tahliye için 2 helikopter gönderemeyen bir Türkiye'den, 30 yıl sonra o işgal altındaki toprakları kurtaran ve istedikleri kadar İHA-SİHA gönderen bir Türkiye'ye geldik. Arkasında durmak istediğimiz Türkiye budur, yapmak istediğimiz şey budur, başarmak istediğimiz budur. Bunun için Türkiye'nin önü açılmalı, kesilmemeli" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışına katıldı. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekili adaylarının da katıldığı açılışta konuşan Ala, ülke olarak 15 Mayıs sabahı yeni bir Türkiye'ye uyanacaklarını belirterek, "14 Mayıs'ta sandıkta alacağımız karar 15 Mayıs'tan itibaren bütün Türkiye'nin 5 yıllık geleceğini tayin edecek. Sadece Türkiye'nin mi? Türkiye'nin dışında bize bakan kardeşlerimizin de geleceğini ve umutlarını tayin edecek. Türkiye içinde 20 yılda yaptıklarımız, bundan sonra 5 yılda yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.
'CUMHUR İTTİFAKI ÇÖZÜM, MİLLET İTTİFAKI KAOS ÜRETİR'
Millet İttifakı'nın ciddiyetsiz bir oluşum olduğunu ve ülkeyi yönetmekte zorlanacağını söyleyen Efkan Ala, "Pazar'da problem mi var? Biz çözeriz. Sokakta problem mi var? Biz çözeriz. Dışarıda problem mi var? Biz çözeriz. Çünkü Cumhur İttifakı çözüm üretir. Karşı taraf ise kargaşa üretir, kaos üretir. Bir düşünün bizim adayımız ne zamandır belli? 5 yıl öncesinden belli ve ona göre hazırlıklar yapıldı. Ama diğer tarafta 1 buçuk yılda sürekli toplanıp dağıldılar ve bir aday bile belirleyemediler. Madem bu kadar ehemmiyet veriyorsun, nasıl oluyor da 1 buçuk yılda toplanıp dağılıyorsun. 1 buçuk yıl sonra yarım yamalak bir kişiyi belirledin. İyi de 1 buçuk günde masayı niye dağıttınız. 1 adayı 1 buçuk yılda çıkardığın masayı, 1 buçuk günde darmadağın ettin. Kumar masası dediğin masaya sonra geri döndün. O kadar ciddiyetsiz bir oluşum, Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmekte çok zorlanır" diye konuştu.
'2 HELİKOPTER GÖNDEREMEYEN TÜRKİYE'DEN, İHA-SİHA GÖNDEREN TÜRKİYE'YE DÖNDÜK'
Büyük Birlik Partisi Kurucu Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir anısını hatırlatan Efkan Ala, "Azerbaycan toprakları 30 yıl önce işgal edilince rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, TBMM'den bir heyet ile Azerbaycan'a gider. Ayrılmadan önce Azerbaycan lideri Ebulfeyz Elçibey'e 'Başkanım biz dönüyoruz, Türkiye'den bir isteğin var mı? diye sorar. Rahmetli Elçibey'in cevabı: 'Sayın Başkan çok selam söyle. Biz buralar işgal edilirken buradaki vatandaşları tahliye edebilmek için 2 helikopter istedik, onu da Türk kardeşlerimiz gönderemedi. Başka ne isteyelim, canınızın sağlığı.' Rahmetli bunu üzülerek anlatıyordu. Oralar işgal edilirken tahliye için 2 helikopter gönderemeyen bir Türkiye'den, 30 yıl sonra o işgal altındaki toprakları kurtaran ve istedikleri kadar İHA-SİHA gönderen bir Türkiye'ye geldik. Arkasında durmak istediğimiz Türkiye budur, yapmak istediğimiz şey budur, başarmak istediğimiz budur. Bunun için Türkiye'nin önü açılmalı, kesilmemeli" dedi.
'DESTEK SİZDEN, BAŞARI BİZDEN'
Dün İlham Aliyev'in TEKNOFEST etkinliğine katıldığını hatırlatan Efkan Ala, "Güç birliği yaptığımızda neler başaracağımızı biliyoruz çünkü. Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili Tahir Budaqov ve milletvekili heyeti Bursa'ya geldi. Karşılamamızda 'Sizi desteklemeye geldik, başka illere de gideceğiz. Biz sizi destekleyeceğiz ki, beraber yol alalım ve bu kazanımları kaybetmeyelim' dedi. Türkiye istikrarını kaybederse ki bakın, Karadeniz'de doğalgazı bulduk. Ama Akdeniz'de, Ege'de aradığımız zaman Yunanistan nasıl başını çıkardı? Oradan Türkiye'yi tehdit eder gibi konuştu. Ama Türkiye gemilerini denize indirdi, savunma sanayinde aldı başını gitti. Cumhurbaşkanımız da onlar konuşunca iki cümle söyledi mi herkes haddini biliyor. Bu gücü sizden alıyoruz. Öyleyse ne yapalım? İstikrar deyince Erdoğan akla geliyor. Arkasında duralım. Türkiye'ye bir istikrar hediye edelim ve Türkiye'nin önünü açalım. Destek sizden, başarı ve hizmet bizden" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2023-04-30 21:28:06

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