İnşaatta devrilen kule vincin operatörü yaralandı

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde konut inşaatında kule vinç devrildi. Kabin ile inşaat demirleri arasına sıkışan vinç operatörü Nadir Emeç (48), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Lalaşahin Mahallesi´nde meydana geldi. Konut inşaatında çalışan kule vinç, halatın kopması sonucu devrildi. Vinç operatörü Nadir Emeç, kabin ile inşaatın temel demirleri arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Emeç, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Emeç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde kırık olduğu ve başına darbe aldığı belirtilen Emeç´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2023-05-25 16:31:59



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