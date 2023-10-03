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        Tadilat yaparken elektrik akımına kapılan çift, ağır yaralandı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, evlerinin teras katında tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Hüseyin (65) ve Zeynep Kahveci (55) çifti ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:32 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:35
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        Tadilat yaparken elektrik akımına kapılan çift, ağır yaralandı
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, evlerinin teras katında tadilat yaptığı sırada elektrik akımına kapılan Hüseyin (65) ve Zeynep Kahveci (55) çifti ağır yaralandı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Marif Sokak üzerindeki Kahveci Apartmanının teras katında meydana geldi. Evlerinin teras katında tadilat yapan Hüseyin ile Zeynep Kahveci çifti, makara sistemiyle zemin kattan çelik boru çekmeye çalıştı. Makara yardımıyla çekilen çelik borunun mahalleden geçen elektrik tellerine temas etmesi üzerine çift akıma kapıldı. Çiftin yardım çağrılarını duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kahveci çifti, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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