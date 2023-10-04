Bakan Bolat: Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolar (2)

'CUMHURİYETTARİHİNİNEN YÜKSEK İHRACAT RAKAMINA ULAŞTIK'

Bursa'da Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM), Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen 2023 Eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa'nın Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 4 şehrinden biri olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, "Bursa'ya teşekkür amacıyla geldik. Eylül ayı rakamlarını Bursa'da açıklamak istedik. 2024 yılı dünya ekonomisi için büyüme anlamında durgun bir seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında da çok ciddi bir durgunluk var. Gelişmiş ülkeler açısından da gerileme söz konusu. Deprem felaketi ile de karşı karşıya da kaldık. Üretime, büyümeye, ihracat rakamlarına olumsuz etkilerini yaşadık ama bütün bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız; bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla dayanıklılığı, direnci göstermektedir. Eylül ayında ihracatımız yüzde 0,3'lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık, tebrik ediyoruz. Temmuz ve ağustos ayında da cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı" açıklamasında bulundu.

'İHRACATIMIZ, 3 AYDA YÜKSELEN BİR SEYİR GÖSTERİYOR'

Dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin ekonomisinin gelişim gösterdiğinin altını çizen Bolat, "Temmuz ayında 20,3 milyar dolardı. Ağustos ayında 21,6 milyar dolara yükseldik. Eylül ayında da 22,7 milyar dolara yükseldik. İhracatımız, 3 ayda yükselen bir seyir gösteriyor. Bu, önemli bir başarıdır. Dünya konjonktürüne rağmen ve Türkiye'deki olumsuz bazı doğal afet etkilerine rağmen, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ocak-Eylül içerisinde 9 aylık döneme baktığımızda ise ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki seviye ile hemen hemen aynı" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından 7 aylık dönemde 5 milyar dolarlık kayıpla karşılaştıklarını belirten Bolat, "Aradan geçen 7 ay boyunca mesafeyi kapattığımız görülüyor. Son 12 aylık ihracat rakamı da yüzde 0,40'lık artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldik. Deprem sürecinde 7 ayda 6 milyar dolarlık kaybımız var. Deprem felaketi olmasaydı; ihracat rakamında önemli bir artışla 6 milyar dolar daha fazla ihracattan bahsediyor olacaktık. Burada eylül ayı itibarıyla baktığımızda, ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 82'ye yükseldi. En önemli gelişmelerden bir tanesi de budur" diye konuştu.

`DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ, 5 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ'

İhracattaki artışı ithalattaki düşüşün izlediğini belirten Bolat, şöyle devam etti: "Enerji ürünleri ithalatı gerçekten çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Burada da bu yıl güzel bir tablo var. Geçen yıl aylık ortalama 8 milyar dolar civarında olan enerji ithalatımız, bu yıl aylık ortalama 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji hariç ithalatımızı karşılama oranı yüzde 95,3 enerji ve altın hariç ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 102 oldu. Burada ithalatımızda çok önemli bir gelişme var. 3 aydır ithalatımızda düşüş eğilimi var. Temmuz ayında yüksek ithalatımız vardı. 32,3 milyar dolardı. Ağustos ayında 30,3 milyar dolara geriledi. Eylül ayında 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Temmuz ile eylül ayı içinde ithalatta 5 milyar dolarlık gerileme var. Özellikle ağustos ayından, bu yana altın ithalatımızda 2 milyar dolarlık gerileme söz konusu oldu. Otomotiv ithalatımızda yine ağustos ve eylül ayında gerileme sağladık. Bu şu anlama geliyor; dış ticaret açığımız, 5 milyar dolara gerilemiş oldu. Cari işlemler açısından eylül ayında bir fazla göreceğiz diye ümit ediyoruz. Ağustos ayında da denge ya da fazla görme ihtimali var. Açık olsa da çok küçük bir açık olacaktır. Yakında o da açıklanacaktır. Dış ticarette olumlu ivme var. İthalatımız gerileme var. İhracat artışını sürdürmeye devam ediyor. Alınan tedbirler ve uygulanan politikalar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir."

`OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ İHRACAT HEDEFİ, 35 MİLYAR DOLAR´

"Türk lirası ile yapılan ithalattaki artış, ocak- eylül döneminde yüzde 141 oranında artarak, 416 milyar olarak gerçekleşti. Bu da cari işlemler açığımızın finansmanı açısından önemli bir gelişme" diyerek sözlerine devam eden Bolat, "Eylül ayı için baktığımızda motorlu kara taşıtları ihracatımız yüzde 5,5 artışla aylık 2,5 milyar dolar gerçekleşti. Kazan ve makine ihracatımız yüzde 4,7 artışla 2,1 milyar dolar, elektrikli makine ve cihazlar ihracatı yüzde 10 artışla 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu sektörde artışlar çok yüksek. Eylül-ocak ayı dönemine baktığımızda motorlu kara taşı ihracatımız ana sanayi ve yan sanayi olarak yüzde 17,5 artışla 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşallah otomotiv sektörü 33-34 milyar doları bulacağız. Hedefimiz, burada 35 milyar dolardır" diye konuştu.

'BURSA İSMİ, MARKA DEĞERİNİ İFADE EDİYOR'

Konuşmasında Bursa'ya ayrı bir parantez açan Bolat, Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat artışına önemli katkılar yaptığının altını çizerek, "Yabancı yatırımcılar için de Bursa önemli bir merkezdir. Küresel ticarette önemli bir paydaştır. Otomotiv sektöründe çok başarılıdır. Bursa ismi, marka değerini ifade ediyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan 61 yıllık hayalimizi gerçekleştirdiğimiz Togg'a ev sahipliği yapan Bursa'mız, bu anlamda otomotivde üretim ve kalite üssü olduğunu ispatladı. Gayrisafi milli hasıla içinde Bursa, 2021 yılı itibarıyla yüzde 4'lük bir pay ile 5'inci ilimiz olarak yer alıyor. Üretimde sanayinin payı yüzde 44, yüzde 39'da da hizmetler sektörü önemli bir pay oluşturmaktadır. Bursa'nın ihracatı, 2022'de 12,8 milyar dolar olarak yüzde 10'a yakın artışla yer almıştı. Burada işletme merkezi anlamında bu rakam veriliyor. Faaliyet bazında ise Bursa'nın ihracatı 16,7 milyar dolardır. İthalatta da 2022'de 10,2 milyar dolar işletme bazında, faaliyet merkezi bazında ise 14,7 milyar dolar ithalat yapmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125,5'tir. Bursa'mız net ihracatçı pozisyonda bir şehrimizdir. Bu oranın daha da yükselmesini temenni ediyoruz" dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELE EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ'

Enflasyonla mücadeleye de değinen Bolat, "Enflasyonla mücadele, programımızın en önemli gündemini oluşturmaktadır. Depremzede vilayetlerin ayağa kaldırılması da enflasyonla mücadele ile birlikte çalışmalarımızda, en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Dezenflasyonist sisteme katkı sağlayacak yapısal alanların en başında, cari işlemler dengesinde başarabileceğimiz kalıcı, sürdürülebilir iyileşme önemli rol oynayacaktır. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak hem mal ihracatının hem de hizmetler ihracatının arttırılarak döviz gelirleri artırmak; temel hedeflerin başında gelmektedir" diye konuştu.

2028 yılı itibarıyla önemli bir vizyon belgesi hazırladıklarını kaydeden Bolat, "İhracat; tanıtım ve pazarlama vizyonudur. Bu noktada iş adamlarımızla birlikte çalışıyoruz. Destek enstrümanları geliştiriyoruz. Önümüzdeki yıl bakanlığımızın bütçesi, iki katından biraz fazla arttırılacaktır. Sizlere daha fazla destek sağlayacağız. Eximbank sermayesi yüzde 40 arttırıldı. Merkez Bankamızla koordineli çalışıyoruz. İhracat reeskont kredi günlük limitleri, 3 milyar olmak üzere 10 kat arttırıldı. Maliyetler yönünden de yakında sizleri rahatlatacak gelişme, çok yakında olacaktır" dedi.

`YIL SONUNA KADAR 56 MİLYON TURİSTE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ´

Hizmetler ihracatında da iyi gittiklerini söyleyen Bolat, "Geçen yılki rakamımız, 90 milyar dolardı. Bu yıl 105 ila 110 milyar dolar arasında bir hizmet ihracatımız olacak. Yeni açıklanan Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı rakamlarına ulaşarak, ülkemizde toplamda 364 milyar dolar döviz gelirini sizlerle beraber sağlayacağız. Turizm iyi gitti. Son 12 aylık itibarıyla 48 milyon 700 bin turist girişi oldu. İlk 8 ay itibarıyla de bu rakam, 33,5 milyondu. Yıl sonuna kadar 55-56 milyon turist rakamına ulaşma hedefimiz, devam ediyor. Artık Türk ürünleri dünyada kalitesi, hızlı teslim ve satış sonrası hizmetlerle marka değeri yükseldi. Siz kıymetli sanayicilerimize, çiftçilerimiz, ihracatçılarımıza borçluyuz. 2026 yılında 302 milyar dolarlık mal ihracatına ulaşma hedefimiz var" dedi.