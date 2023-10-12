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        Ayrık otu toplama makinesinin altında kalan kadın öldü, eşi ve oğlu yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, traktörün arkasına takılı haldeki ayrık otu toplama makinesinin altında kalan Şerife Zengin (79) hayatını kaybetti, eşi Mehmet Zengin (82) ile oğlu İbrahim Ethem Zengin (55) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:20
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        Ayrık otu toplama makinesinin altında kalan kadın öldü, eşi ve oğlu yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, traktörün arkasına takılı haldeki ayrık otu toplama makinesinin altında kalan Şerife Zengin (79) hayatını kaybetti, eşi Mehmet Zengin (82) ile oğlu İbrahim Ethem Zengin (55) ise yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında, kırsal Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Mehmet Zengin, eşi Şerife Zengin ve oğlu İbrahim Ethem Zengin ile birlikte çalışır vaziyetteki traktörün arkasına takılı haldeki ayrık otu toplama makinesini temizlemeye başladı. Aile, traktörün hareket etmesiyle, makinenin altında kaldı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Makinenin altında kalan Şerife Zengin, hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı baba ile oğlu ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şerife Zengin'in cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından makinenin altından çıkarılıp morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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