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        Evinde tabancayla vurulan Öznur ağır yaralandı; kocası ile kayınbiraderleri gözaltında

        BURSA'nınGürsu ilçesinde, evinde tabancayla vurulan Öznur Ç. (28) ağır yaralanırken, eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 02:00 Güncelleme: 06.11.2023 - 02:05
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        Evinde tabancayla vurulan Öznur ağır yaralandı; kocası ile kayınbiraderleri gözaltında
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        BURSA'nınGürsu ilçesinde, evinde tabancayla vurulan Öznur Ç. (28) ağır yaralanırken, eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., gözaltına alındı. 

        Olay, saat 18.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak'taki bir evde meydana geldi. Öznur Ç., evinde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öznur Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

        Öte yandan polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yatak odasındaki duvarda mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Kadının eşi Musa Ç. ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        HASTANEDE AİLE FERTLERİ ARASINDA TARTIŞMA

        Ayrıca, ağır yaralı kadının kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile fertleri arasında tartışma çıktı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından tartışan aile fertleri sakinleştirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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