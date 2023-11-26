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        BURSA'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ; İNEGÖL'DE BİR BİNANIN ÇATISI YAKLAŞIK 100 METRE İLERİYE UÇTU 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 06:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 06:38
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        BURSA'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ; İNEGÖL'DE BİR BİNANIN ÇATISI YAKLAŞIK 100 METRE İLERİYE UÇTU 
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        BURSA'dasabahsaatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca etkisi arttıran lodos, bir ağacın kökünden koparak yola devrilmesine neden olurken, İnegöl İlçesinde ise bir evin çatısını yaklaşık 100 metre ileriye uçurarak yan sokağa düştü.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 65 kilometreye ulaşan rüzgar, etkisini gece saatlerinde de gösterdi. Bursa Yolu 460'ıncı Cadde üzerinde bulunan bir ağaç, lodosun etkisiyle kökünden koparak yola devrildi. Yolun kapanması sebebiyle, araçlar ekipler tarafından farklı güzergahlara yönlendirildi. 

        İNEGÖL'DE 100 METRE UÇAN ÇATI, YAN SOKAĞA DÜŞTÜ

        İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın çatısı yerinde koparak uçtu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki binaların çatılarını hasar tespiti için tek tek inceledi. Çatının düştüğü 1. Kaya Sokak'ın arkasında bulunan Lider Sokak'ta inceleme yapan ekipler, çatının uçtuğu hasarlı binayı buldu. Çatının yaklaşık 100 metre ileriye uçarak diğer sokak üzerine düştüğü tespit edilirken, çatıdan kopan parçalar bir binaya çarparak maddi hasar oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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