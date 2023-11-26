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        Bursa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

        Bursa'da, ailesinin hakkında 3 gün önce kayıp ihbarı yaptığı genç, kendi mahallesindeki bir barakada ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 05:43 Güncelleme: 26.11.2023 - 05:55
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        Bursa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu
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        Bursa'da, ailesinin hakkında 3 gün önce kayıp ihbarı yaptığı genç, kendi mahallesindeki bir barakada ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak'taki bir barakadan silah sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, barakada bir süredir kendisinden haber alınamayan Furkan Kocabaş'ın (23) cesedini buldu.

        Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kocabaş'ın ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında polis ekiplerinin araştırmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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