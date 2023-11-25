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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama

        BURSA´dauyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti bin polisin katılımıyla helikopter destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 40´ı tutuklanırken, 22 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:30
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama
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        BURSA´dauyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti bin polisin katılımıyla helikopter destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 40´ı tutuklanırken, 22 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından, 22 Kasım sabahı harekete geçen ekipler Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen çok sayıda adrese helikopter ve dron destekli şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında olduğu bin polis katıldı.

        TERMAL DRONLA TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

        Şüphelilerin evlerinin bulunduğu mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Özel harekat polisleri bazı evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp girdi. Bir evin terasına çıkarak depo kısmına saklanan şüpheli ile evin arka kapısından kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek yakalandı. O anlar kameralara yansıdı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 64, narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 10 kilo 202 gram metamfetamin, 2 kilo 767 gram sentetik kannabinoid, 709 gram esrar, 12 sentetik ecza tablet, 6 ecstasy hap, 6 tabanca, 3 tüfek, 70 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 104 bin 500 TL ele geçirildi.

        40 KİŞİ TUTUKLANDI

        Narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişi ceza evine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından `Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama´ suçundan tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 40´ı tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 22 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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