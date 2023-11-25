Bursa'da tadilat yaptığı evinin çatısından düştü BURSA'nınİnegölilçesinde evinin çatısında onarım yaparken, lodosun da etkisiyle dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen Cavit G. (52), ağır yaralandı.

BURSA'nınİnegölilçesinde evinin çatısında onarım yaparken, lodosun da etkisiyle dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen Cavit G. (52), ağır yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Mezit mahallesinde bir evde meydana geldi. Cavit G., evinin çatısında onarım yaptığı sırada bölgede hakim olan şiddetli lodosun da etkisiyle dengesini kaybetti. 5 metre yükseklikten düşen Cavit G. ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle kısa sürede eve ulaşan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cavit G., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cavit G´nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.