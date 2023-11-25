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        Bursa'da tadilat yaptığı evinin çatısından düştü

         BURSA'nınİnegölilçesinde evinin çatısında onarım yaparken, lodosun da etkisiyle dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen Cavit G. (52), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 20:00
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        Bursa'da tadilat yaptığı evinin çatısından düştü
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         BURSA'nınİnegölilçesinde evinin çatısında onarım yaparken, lodosun da etkisiyle dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen Cavit G. (52), ağır yaralandı.

        Olay saat 14.00 sıralarında Mezit mahallesinde bir evde meydana geldi. Cavit G., evinin çatısında onarım yaptığı sırada bölgede hakim olan şiddetli lodosun da etkisiyle dengesini kaybetti. 5 metre yükseklikten düşen Cavit G. ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle kısa sürede eve ulaşan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cavit G., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cavit G´nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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