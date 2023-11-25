Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Yordanova (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Merve Nur Öztürk)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Defne Başyolcu)

Setler: 9-25, 21-25, 18-25

Süre: 75 dakika (18, 29, 28)

BURSA

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