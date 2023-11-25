İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

STAT:İnegölilçe

HAKEMLER: Alper Oran, Kerem İlitangil, Gökhan Yüksel

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Muhammed Samed Karakoç (Dk. 74 Eren Emre Aydın), Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş (Dk. 59 Emre Toptan), Yusuf Talum, Uğur Utlu, Okan Deniz, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 69 Uğur Mustafa Türk)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut Özer - Serkan Odabaşoğlu, Taner Gümüş (Dk. 68 Muhammed Enes Durmuş), Yusuf Tursun (Dk. 78 Gökhan Alsan), Mehmet Özdıraz (Dk. 78 Yılmaz Ceylan), Berk İsmail Ünsal (Dk. 68 Ahmet Dereli), Uğur Adem Gezer, Alaettin Batuhan Tur, Veli Çetin, Oktay Aydin, Onur Karakabak

SARI KARTLAR: Samed Karakoç (İnegölspor) - Yusuf Tursun, Taner Gümüş (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 15'inci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ

2023-11-25 17:10:36

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