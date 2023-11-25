AK Parti´li Sırakaya: Türkiye oyun kurucu bir ülke haline geldi AKParti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye´nin dünyada etkin bir siyaset izlediğini vurgulayarak, "Dünya siyaset tarihinde eşi benzeri olmayan bir şekilde akıllı güçle Türkiye'nin sadece bölgesinde, coğrafyasında değil, aynı zamanda dünyanın öbür ucu olan kıtalarda bile oyun kurucu bir ülke haline geldiğini hep birlikte gözlemlemekteyiz" dedi.

AKParti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye´nin dünyada etkin bir siyaset izlediğini vurgulayarak, "Dünya siyaset tarihinde eşi benzeri olmayan bir şekilde akıllı güçle Türkiye'nin sadece bölgesinde, coğrafyasında değil, aynı zamanda dünyanın öbür ucu olan kıtalarda bile oyun kurucu bir ülke haline geldiğini hep birlikte gözlemlemekteyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Marmara Bölge Toplantısı'na atılmak için Bursa'ya geldi. Bir otelde düzenlenen programa Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Edirne, Bilecik ve Çanakkale'den gelen partililer katıldı. AK Parti´nin başarısında her dönem yeniliğe açık olmasının etkili olduğunu söyleyen Sırakaya, "Bunca yıl tuğla üstüne tuğla koymamış herhangi bir esere ve hizmete imza atmamış olanların aksine asırlık hedeflere yöneliyor, buna 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Kimlik siyasetini değil, birlik siyasetini benimsiyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor. 'Öteki siyaseti' yerine kucaklıyor ve en önemlisi nefret siyaseti değil muhabbet siyaseti yapıyor, milletimize büyük bir sevgiyle ve aşkla yaklaşıyoruz. AK Parti değiştikçe, yenilendikçe güçlenen bir dava hareketidir. AK Parti değişim ve yenilenmeyi ruhunda barındırdığı gibi daima genç ve dinamik kalan bir partidir. Kurulduğumuz günden bu yana 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanı seçimi olmak üzere toplam 17 seçime girip bunların tamamında zafer elde eden AK Parti'mizin bu başarılarının en büyük sırlarından biri sürekli olarak kendini yenilemeyi bilmiş olmasıdır" diye konuştu.

`YUMUŞAK GÜCE DOĞRU BİR YÖNELİM OLDUĞUNU GÖZLEMLEMEKTEYİZ´

Türkiye´nin bölgesinde ve dünyada etkin bir siyaset izlediğini ve oyun kurucu ülke olduğunu belirten Sırakaya, "Günümüz dünyasında her devlet kendi etki sahasında kamu diplomasisini kullanmaktadır. Dünyada artık gücün bir anlamda yer değiştirdiği, gücün doğasının değiştiği, sert güçten yumuşak güce doğru bir yönelim olduğunu da gözlemlemekteyiz. AK Parti olarak kararlılıkla attığımız yerli ve milli adımlar sonrasında her iki güç unsurunun bir arada bir şekilde dengeli bir ortamda kullanılması için akıllı güç kavramıyla dış politikamızı da sürdürmekteyiz. Dünya siyaset tarihinde eşi benzeri olmayan bir şekilde akıllı güçle Türkiye'nin sadece bölgesinde, coğrafyasında değil, aynı zamanda dünyanın öbür ucu olan kıtalarda bile oyun kurucu bir ülke haline geldiğini hep birlikte gözlemlemekteyiz" ifadesini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katılımcılara hitap etti. Konuşmaların ardından program basına kapalı devam etti.