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        Bursalı çocuklar el ele tutuşarak Filistinli mazlumlar için "insan zinciri" oluşturdu

        Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin İçin Çocuklarla El Ele Zinciri" adlı etkinlik kapsamında "insan zinciri" oluşturulmasının ardından yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:48
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        Bursalı çocuklar el ele tutuşarak Filistinli mazlumlar için "insan zinciri" oluşturdu
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        Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin İçin Çocuklarla El Ele Zinciri" adlı etkinlik kapsamında "insan zinciri" oluşturulmasının ardından yürüyüş yapıldı.

        Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca düzenlenen etkinlikte, Setbaşı Köprüsü ile Tophane Meydanı arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta el ele tutuşan çocuklarla zincir oluşturuldu.

        Ailelerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte binlerce kişi, ellerindeki döviz, Filistin ve Türk bayraklarıyla, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meydanda kurulan platformda yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen gönüllü kuruluşlara teşekkür etti.

        Aktaş, Rusya-Ukrayna savaşında 20 ayda 510 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek "Filistin'de, Gazze'de 45 günde 5 binden fazla çocuk öldü. 'İki fok balığı buzullarda mahsur kaldı.' diye, 'Bir sokak köpeği yaralandı.' diye ortalığı ayağa kaldıranların maalesef çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor. O yüzden de sizin buraya gelmeniz, bu manada sözünüzü söylemeniz, duruşunuzu sergilemeniz, onlardan alışveriş yapmamanız çok ama çok kıymetli." ifadesini kullandı.

        Etkinlikte, platformu oluşturan kuruluşların temsilcileri ile bazı çocuklar da konuşma yaptı.

        Program çocukların gökyüzüne ellerindeki balonları bırakmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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