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        Bursa'da jandarma ekipleri aranan 28 şüpheliyi yakaladı

        Bursa'da jandarmanın yaptığı denetimlerde farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:21
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        Bursa'da jandarma ekipleri aranan 28 şüpheliyi yakaladı
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        Bursa’da jandarmanın yaptığı denetimlerde farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ve arananların yakalanmasına yönelik "Aranan Şahıslar Uygulaması" yapıldı.

        Kentin farklı noktalarında 108 timde 335 personelle yapılan denetimlerde, 3 bin 910 kişinin bilgileri sorgulandı.

        Hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi suçlardan 28 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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