Bursa'da jandarma ekipleri aranan 28 şüpheliyi yakaladı

Bursa’da jandarmanın yaptığı denetimlerde farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 28 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması ve arananların yakalanmasına yönelik "Aranan Şahıslar Uygulaması" yapıldı.

Kentin farklı noktalarında 108 timde 335 personelle yapılan denetimlerde, 3 bin 910 kişinin bilgileri sorgulandı.

Hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi suçlardan 28 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.