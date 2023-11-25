Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı (2)

5KATLIBİNANIN ÇATISI UÇTU

Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesi Oğlaktepe mevkisinde saat 16.30 sıralarında fırtınanın şiddetiyle havalanan çatı, karşı binanın çatısının üstüne düştü. Fırtınanın şiddetiyle havalanan çatı, karşı binanın üstüne uçtu. Olayda yaralanan olmazken adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıyı indirdi.

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