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        Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:30
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        Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı (2)
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        5KATLIBİNANIN ÇATISI UÇTU

        Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesi Oğlaktepe mevkisinde saat 16.30 sıralarında fırtınanın şiddetiyle havalanan çatı, karşı binanın çatısının üstüne düştü. Fırtınanın şiddetiyle havalanan çatı, karşı binanın üstüne uçtu. Olayda yaralanan olmazken adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıyı indirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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