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        Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan Furkan, barakada ölü bulundu 

        BURSA'da3gündür kayıp olarak aranan Furkan Kocabaş(23), barakada başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgi inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 05:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 05:50
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        Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan Furkan, barakada ölü bulundu 
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        BURSA'da3gündür kayıp olarak aranan Furkan Kocabaş(23), barakada başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgi inceleme başlattı.

        Olay, saat 00.15 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Nar Sokak'taki bulunan bir barakada meydana geldi. Barakadan yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi tespit ettiler. Yapılan incelemede, kişinin olay yerinde başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cansız bedenin, 23 Kasım'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Furkan Kocabaş'a ait olduğu belirlendi. Kocabaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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