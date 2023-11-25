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        Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 22:21 Güncelleme: 25.11.2023 - 22:21
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        Bursa-İstanbul deniz otobüsünün yarınki seferleri iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün yarınki seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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