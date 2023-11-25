Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da sağanak yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı hayran bıraktı

        BURSA´nınGemlik ilçesinde etkili lodos ve sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da sağanak yağışın ardından oluşan çift gökkuşağı hayran bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nınGemlik ilçesinde etkili lodos ve sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan çift gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

        Kentte, iki gün etkili olan sağanak yağış ve sabah saatlerinde başlayan, saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli lodosun ardından akşam saatlerinde sağanak yağış şehir merkezi ve çevre ilçelerde etkisini gösterdi. Gemlik ilçesinde yağışın ardından çift gökkuşağı ortaya çıktı. Oluşan çift gökkuşağı, Gemlik´in birçok noktasından gözlemlenirken özellikle sahil bölgesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 40 tutuklama
        Bursa'da tadilat yaptığı evinin çatısından düştü
        Bursa'da tadilat yaptığı evinin çatısından düştü
        Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı (2)
        Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı (2)
        Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı
        Bursa'da 14 katlı inşaatın duvarı 3 otomobilin üzerine yıkıldı
        Bursa'da 'Filistin için çocuklarla el ele zinciri'
        Bursa'da 'Filistin için çocuklarla el ele zinciri'
        89 ülkeden yüzlerce öğrenci, Filistin için tek ses oldu
        89 ülkeden yüzlerce öğrenci, Filistin için tek ses oldu