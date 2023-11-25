Bursa'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'da "örgüt lideri olma" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçu kapsamında "örgüt lideri olmaktan" hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis ile 67 bin 500 lira adli para cezaları bulunan O.E. (47) yakalandı.

UYAP sorgulamasında O.E'nin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "resmi belgede sahtecilik" ile "ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma" gibi toplam 16 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.