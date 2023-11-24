Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ANNE İLE KIZINA KAMYONET ÇARPTI: 2 YARALI (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 02:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 02:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ANNE İLE KIZINA KAMYONET ÇARPTI: 2 YARALI (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAZAANIARAÇ KAMERASINA YANSIDI

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, anayolun karşısına geçmek isteyen anne Hatice Kul (43)  ile kızı E.K.'ya (10) seyir halindeki kamyonetin çarptığı kaza anı, kara yolunda seyir halindeki başka bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; kamyonetin Orhangazi şehir merkezinden ana yola çıkış yapıp yeşil ışıkta geçiş yaptığı esnada anne ile kızın ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları görüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçmek isteyen anne ile kızına kamyonet çarptı: 2 yaralı (2...
        Yolun karşısına geçmek isteyen anne ile kızına kamyonet çarptı: 2 yaralı (2...
        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ANNE İLE KIZINA KAMYONET ÇARPTI: 2 YARALI
        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ANNE İLE KIZINA KAMYONET ÇARPTI: 2 YARALI
        Yolun karşısına geçmek isteyen anne ile kızına kamyonet çarptı: 2 yaralı
        Yolun karşısına geçmek isteyen anne ile kızına kamyonet çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da kamyonetin çarptığı anne ve kızı yaralandı
        Bursa'da kamyonetin çarptığı anne ve kızı yaralandı
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Bursa'da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi açıldı
        Bursa'da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi açıldı