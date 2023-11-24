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        Bursa'da kamyonetin çarptığı anne ve kızı yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonetin çarptığı anne ve kız yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 00:40 Güncelleme: 24.11.2023 - 00:55
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        Bursa'da kamyonetin çarptığı anne ve kızı yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonetin çarptığı anne ve kız yaralandı.

        Yalova-Bursa kara yolunda H.P. (53) yönetimindeki 16 VD 125 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kul (43) ve kızı E.K'ye (10) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

        Kazada ağır yaralanan anne Kul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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