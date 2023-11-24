Bursa'da kamyonetin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonetin çarptığı anne ve kız yaralandı.

Yalova-Bursa kara yolunda H.P. (53) yönetimindeki 16 VD 125 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kul (43) ve kızı E.K'ye (10) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine götürdü.

Kazada ağır yaralanan anne Kul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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