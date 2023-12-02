Bursaspor - Esenler Erokspor: 1-1

STAT:YüzüncüYıl Atatürk

HAKEMLER: Abdülbaki Ayyıldız, Birtan Yavuz, Tuncay Ercan

BURSASPOR: Deniz Aydın - Ozan İsmail Koç, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney (Dk. 90 Emre Suna), Çağatay Yılmaz, Eren Tunalı (Dk. 46 Ömer Turan Görgüç), Emre Tepegöz (Dk. 56 Eren Güler), Yiğit Fidan, Yusuf Sertkaya, Hamza Baran Arıkan, Enes Solakoğulları (Dk. 65 Berat Altındiş)

ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı - Sertaç Çam, Kemal Tokak, Sakıb Aytaç, Sefa Narin (Dk. 71 Emir Şenocak), Ali Yavuz Kol (Dk. 46 Onur Eriş), Alper Karaman (Dk. 87 Hüseyin Afkan), Furkan Yaman (Dk. 71 Abuzer Gaffar Toplu) Serdar Cansu, Nafican Yardımcı, Maksut Taşkıran (Dk. 46 Taygun Vurgun)

GOLLER: Dk. 27 Çağatay Yılmaz (Bursaspor), Dk. 34 Yiğit Fidan (K.K) (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Emre Tepegöz, Ömer Turan Görgüç, Yusuf Sertkaya, Deniz Aydın (Bursaspor) - Alper Karaman, Sertaç Çam (Esenler Erokspor)

TFF 2'nci Lig'de mücadele veren Bursaspor, kendi sahasında karşılaştığı lider Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.