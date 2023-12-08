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        Hırsızlıktan tutuklandı; kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalıştı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde apartmanın girişindeki motosikleti çalan Rabia Vural (24), yakalandı. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalışan Vural, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:10
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        Hırsızlıktan tutuklandı; kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalıştı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde apartmanın girişindeki motosikleti çalan Rabia Vural (24), yakalandı. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalışan Vural, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde önceki gün bir apartmanın girişine park edilen 16 KFD 03 plakalı motosiklet çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan sahibi, motosikletinin yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelinin güzergahını belirleyen ekipler, devriye sırasında şüphelendikleri motosikleti durdurdu. İncelemede çalınan motosiklet olduğu tespit edilip, sürücüsü Rabia Vural gözaltına alındı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Rabia Vural, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vural, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yönelerek, "Hayırdır sen kimi çekiyorsun oğlum. Çekmesene" diyerek tepki gösterdi. Polisin engellediği şüpheli, adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Vural, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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