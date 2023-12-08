BUDO'nun 14 seferi iptal edildi

BURSADeniz Otobüsleri´nin (BUDO), 14 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.