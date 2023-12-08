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        Bursa'daki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

        Bursa'da bazı kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan evli bir çiftin aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:57
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        Bursa'daki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
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        Bursa'da bazı kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan evli bir çiftin aralarında olduğu 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce il dışından Bursa'ya gelen çiftin bazı kadınları fuhşa zorladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, operasyonda, teknik takibe aldıkları İsa D. ve eşi Nazime D. ile diğer şüpheliler Hakan A. ve Adnan T'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçundan tutuklandı.

        Fuhşa zorlandıkları öne sürülen ve operasyonda kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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