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        Bursa Mevlevihanesi'nde 98 yıl aradan sonra Şeb-i Arus töreni gerçekleştirildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince restore edilerek açılan Bursa Mevlevihanesi'nde 98 yıl aradan sonra, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şeb-i Arus töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 21:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 22:19
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        Bursa Mevlevihanesi'nde 98 yıl aradan sonra Şeb-i Arus töreni gerçekleştirildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince restore edilerek açılan Bursa Mevlevihanesi'nde 98 yıl aradan sonra, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılında Şeb-i Arus töreni gerçekleştirildi.

        Program, Üftade Tekkesi ve Camii önünden Mevlevi Alayı ile başladı. Protokolün de eşlik ettiği Mevlevi dervişleri, yürüyerek Bursa Mevlevihanesi'ne geldi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin başında yaptığı konuşmada, Bursa Mevlevihanesi'nin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 10 Ekim'de açıldığını hatırlattı.

        Tarihi mekanları ayağa kaldırmanın ahde vefa borcu olduğunu vurgulayan Aktaş, "Ecdada ve tarihe hürmet kapsamında yaptığımız birçok çalışma var. Bunların arasında beni en çok heyecanlandıran ise Bursa Mevlevihanesi'ni 98 yıl sonra tekrar ayağa kaldırmak oldu. 400 yıl önce Cünuni Ahmed Dede tarafından yakılan ışık bugün de şehrimizi tenvir ediyor, Allah'a hamdolsun." dedi.

        Aktaş, birkaç ay önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımlarıyla Bursa Mevlevihanesi'nin küllerinden doğuşunun coşkusunu hep birlikte yaşadıklarına değinerek, şöyle devam etti:

        "Tarihi Hisar bölgesinde şehrin en eski Müslüman mezarlıklarından biri olan Pınarbaşı Mezarlığı'nın karşısında yer alan Bursa Mevlevihanesi, asitane olarak tanımlanan büyük dergahlar arasında yer almakta. 13. yüzyıl, Moğol istilası sebebiyle Anadolu'da huzur ortamının kalmadığı devirdir. Ayrıca bir taraftan Selçuklu'nun son demleri bir taraftan da Osmanlı'nın kuruluş anları yaşanmaktadır. Anadolu'nun zor günler geçirdiği bu asırda önemli edebiyatçılar, düşünürler, alimler yetişerek Türk milleti için ümit ışığı olmuştur. Türk edebiyatı ve düşünce hayatı bu yıllarda Aşık Paşa, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Sarı Saltukgazi, Nasreddin Hoca, Ahi Evran ve Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi birçok önemli isimlerin eserleriyle, fikirleriyle, mücadeleleriyle adeta yeniden dirilişi yaşamıştır."

        - "98 yıl aradan sonra icra edilecek Şeb-i Arus törenlerinin heyecanını yaşıyoruz"

        Mevlana'nın asırlardır Konya'dan dünyaya yayılan hoşgörü, sevgi ve barış yüklü mısraların sahibi olarak hürmetle yad edilen çok büyük bir isim olduğuna işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

        "Mevlana Hazretleri'nin izinde teşekkül eden mevlevilik asırlardır hem tasavvufi hayata hem de kültür ortamına hizmet etmektedir. Mevlevilik bizlere zengin bir kültürel miras bıraktı ve bizler de bunu yaşatmanın gayreti içindeyiz. Mevlana Hazretleri'nin vuslatının 750'nci yıl dönümü olan 2023 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından genelgeyle Mevlana Yılı ilan edildi. Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden inşasının bu önemli yıla denk gelmesi de bizi ayrıca çok mutlu etti. Bugün 98 yıl aradan sonra icra edilecek Şeb-i Arus törenlerinin heyecanını yaşıyoruz. Hazreti Mevlana ilim, irfan ve hikmetle yoğurduğu Mesnevi'siyle Anadolu mayasının oluşmasında, millet olma şuurunun yerleşmesinde büyük katkılar sağlamış mutasavvıf ve mütefekkirdir. 750'nci vuslat yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı rahmet ve hürmetle yad ediyor, onların fikirlerinin ve eserlerinin bizlere ilham kaynağı olmasını diliyorum."

        Konuşmaların ardından Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na tablo hediye etti.

        Ardından protokol üyeleri Semahane'ye geçti.

        Yenişehirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, Bursa Mevlevihanesi'nin restore edilerek yeniden ayağa kaldırılmasının gerçekten çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

        Burada 98 yıl sonra tekrar bir ayinin icra edilecek olmasının çok anlamlı olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Bu, Bursa'mız için inanılmaz bir faaliyet. Hem manevi hem kültür hayatımız hem de ruhi mecramız açısından son derece önemli, anlamlı. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Malumunuz 2023 senesi Mevlana Celalettin'i Rumi Yılı. Bunun böyle olmasının sebebi nedir; Cumhurbaşkanlığı 2023 yılının Mevlana Yılı olarak kutlanılması konusunda genelge yayımladı." diye konuştu.

        "Bahadır Yenişehirlioğlu ile Mesnevi'den Öğretiler" adlı programda Mesnevi'den kıssalar anlatan Yenişehirlioğlu, Mevlana'nın Mesnevi'de yazdığı bazı beyitlerini okudu.

        Konuşmalarından ardından mevleviler tarafından sema mukabelesi gerçekleştirildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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