Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförünü boynundan bıçakladı (2)- Yeniden

        BURSA'da,taksi şoförü Halil İbrahim Acar, aracına binen 3 kişi ile aralarında çıkan tartışmada Ç.K. (15) tarafından boynundan bıçaklandı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförünü boynundan bıçakladı (2)- Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da,taksi şoförü Halil İbrahim Acar, aracına binen 3 kişi ile aralarında çıkan tartışmada Ç.K. (15) tarafından boynundan bıçaklandı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Acar ile aracına binen 3 müşterisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen müşterilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, biri de Acar'ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler yaralı taksicinin yardımına koşarken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Halil İbrahim Acar'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırmalarda sürücüyü bıçaklayan kişinin Ç.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, diğer 2 şüpheliyi arıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförünü boynundan bıçaklandı
        15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförünü boynundan bıçaklandı
        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Bursa'da bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
        Hırsızlıktan tutuklandı; kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çal...
        Hırsızlıktan tutuklandı; kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çal...
        Bursa'daki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        Bursa'daki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi
        BUDO'nun 14 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 14 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 14 seferi iptal edildi