Fabrikada elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu BURSA'dadokuma makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Recep B.'nin (42), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

BURSA'dadokuma makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Recep B.'nin (42), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Recep B., çalıştığı dokuma makinesinin kayışına sağ elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Recep B.'nin iki parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Recep B., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.