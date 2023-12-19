Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da koltuk atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, koltuk üretim atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da koltuk atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, koltuk üretim atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

        Veysel Karani Mahallesi 2. Kısmet Sokağı'nda koltuk üretimi yapılan 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı.

        Binadan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede yangın olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürülen ve atölyede hasara yol açan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Uzaklaştırma kararı bitince, anneannesinde kalan eşini ikna edip eve getire...
        Uzaklaştırma kararı bitince, anneannesinde kalan eşini ikna edip eve getire...
        Mantar zehirlenmesi organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Mantar zehirlenmesi organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Orhangazi'de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yara...
        Orhangazi'de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yara...
        SİLAHLI GRUPTAN KAÇIP MARKETE SIĞINAN 3 KİŞİYİ, İŞ YERİ SAHİBİ KURTARDI; OL...
        SİLAHLI GRUPTAN KAÇIP MARKETE SIĞINAN 3 KİŞİYİ, İŞ YERİ SAHİBİ KURTARDI; OL...
        Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı; ol...
        Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı; ol...
        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı