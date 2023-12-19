Metin Öztürk, Sparta Prag kurasını değerlendirdi: "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek" UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, kurayı Habertürk'e değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki her maça da kazanmak için çıktıklarını ancak hakem hatalarıyla üçüncü olduklarını belirten Öztürk, Avrupa Ligi'nde şampiyon olmayı hedeflediklerini ifade etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki macerası 12 maç süren ve A Grubu'nu 5 puan ile üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, Habertürk'e kurayı değerlendirdi.

"İKİ MAÇTAKİ BARİZ HAKEM HATALARINA RAĞMEN..." A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la eşleşen Galatasaray'ın grup performansına değinen Öztürk, "Şampiyonlar Ligi'nde de her maça kazanmak için çıktık. Almanya'daki Bayern Münih maçı ve İstanbul'daki Manchester United müsabakalarında bariz hakem hataları sonucunda kaybettiğimiz puanlara rağmen tatmin edici bir futbolla yolumuza UEFA'da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM

Sparta Prag eşleşmesini yorumlayan Öztürk, "Amacımız evimizdeki ilk maçta Sparta Prag karşısında en iyi skoru alıp, rövanş öncesinde avantaj elde etmek ve deplasmana avantajlı çıkmak" değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEFİMİZ İKİNCİ KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRMEK" Sarı-kırmızılıların her maça 3 puan için çıktığının altını çizen Öztürk, bu sezonki hedeflerle ilgili olarak ise "Çabamız, gayemiz, sonuna kadar gidip eski adıyla UEFA Kupası, bugünkü adıyla UEFA Avrupa Ligi'ni ikinci kez ülkemize getirmek" dedi.