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        Haberler Gündem Güncel Naci Görür'den son dakika açıklaması: Prof. Dr. Görür'den o fay için flaş uyarı!

        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!

        Jeolog ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde üst üste meydana gelen ve Erzincan'da da hissedilen depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:18
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        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
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        AFAD'ın verilerine göre Gümüşhane Kelkit’te önce 4.3, ardından da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi, Yedisu Fayı’nı tekrardan gündeme getirdi.

        GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kelkit’te yaşanan depremler sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        DEPREM BEKLENEN FAY: YEDİSU

        Görür, uzun zamandır uyardığı ve büyük bir depremin meydana gelebileceğini ifade ettiği Yedisu Fayı’nın bu depremlerle stres yüklendiğini söyledi.

        "BELİRLİ ÖLÇÜDE STRES YÜKLEYEBİLİR"

        Prof. Dr. Görür, “Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece, öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4.3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4.1).

        Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayı'ndan Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir” dedi.

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        #naci görür
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